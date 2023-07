ANWB waarschuwt: vrijdagmiddag al vroeg lange files op de A16

indebuurt.nl Toen in Dordt: de komst van de Drechttun­nel wordt aangekon­digd in de krant

Wat gebeurde er eigenlijk jaren geleden in Dordrecht? Daar komen we achter door de archieven van Dordtse kranten in te duiken. We vonden in twee kranten een aankondiging over de komst van de Drechttunnel.