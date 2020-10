Annie (86) raakte na een telefoontje van ‘Frits de bankmedewerker’ in één klap 18.000 euro kwijt

Dronken wegpiraat in peperdure Porsche probeert zich met auto en al te verstoppen voor politie

15 oktober Wie niet weg is... is gezien! Een dronken bestuurder van een supersnelle Porsche probeerde zich woensdag met auto en al te verstoppen in Dordrecht. Een motoragent was echter net iets beter in dat spelletje. Die trakteerde hem op niet minder dan vijf bekeuringen.