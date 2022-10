Angst voor afgesloten toiletten in fonkelnieuwe treinen MerwedeLingelijn

Toiletten moeten ook geleegd worden

De provincie houdt er rekening mee dat er daarbij meer investeringen nodig zijn, onder meer in langere perrons. Prins ontdekte dat er nog iets nodig is: loosvoorzieningen voor de boordtoiletten. Treintoiletten zijn al lang geen gaten in de vloer meer, maar slaan alles netjes op tot ze fatsoenlijk geleegd kunnen worden.

Prins: ,,De provincie heeft vijf jaar geleden al eens opgeschreven dat de aanleg van die loosvoorzieningen ook twee jaar in beslag neemt. Als we er nu niet aan denken, zijn we straks te laat. Het is zo 2027 en liefst zie ik die treinen nog eerder rijden.’’