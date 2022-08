Angelina en Richard kochten een oude dokterswoning: ‘Toen mijn man dit voorstelde, moest ik even slikken’

De lamp met esculaap die aan de zijkant van de woning hangt, herinnert nog aan het feit dat in de woning van Richard en Angelina een dokterspraktijk heeft gezeten. Via de zijingang kwamen patiënten vroeger binnen en konden ze plaatsnemen in de wachtkamer. Dat weten de bewoners maar al te goed, want toen zij er in 2017 kwamen kijken, zat de complete dokterspraktijk er nog in.