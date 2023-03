Ambitieuze Nzojibwami volgt trainer van Pelikaan naar Oranje Wit: ‘Dat ik vaker moet scoren, is terechte kritiek’

MET VIDEO Dansende krijgers, badend in het zweet: historisch schermen strijkt neer in Dordt en zó gaat dat eraan toe

Dordrecht is sinds dit jaar een opmerkelijke nieuwe sport rijker: historisch schermen. Niet de olympische variant met degen, floret of sabel en in witte outfits. Maar krijgskunst met zwaard, schild en hellebaard in overwegend zwarte uitrusting en zélfs in harnas.