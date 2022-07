Ambachtse project De Noordkade loopt voorspoedig: ‘We mogen niet klagen’

Het gaat goed met de bouw van het grootschalige project de Noordkade, wat momenteel uit de grond gestampt wordt in Hendrik-Ido-Ambacht. Het plan was om het vernieuwde Waterbusplein, met twee grote panden, in 2022 op te leveren. Dat lijkt vooralsnog goed te lukken.

,,We mogen niet klagen’’, concludeert Jeroen Plaisier van projectontwikkelaar Getgripp. ,,Het is op de bouwmarkt niet makkelijk geweest. De oorlog in Oekraïne en de coronacrisis hebben natuurlijk wel invloed op het verkrijgen van materialen en inhuren van bedrijven, maar onze aannemer loopt redelijk volgens planning.’’

Het ene pand wordt de locatie van horecagelegenheden en het maritiem ondernemershuis. Een deel van de bedrijven die zich daar vestigt zal vermoedelijk na de bouwvak intrekken. Plaisier: ,,De horeca zal na oplevering nog wat langer moeten afbouwen. De Beren hebben ook veel te doen en Willaerts Groep is ook druk bezig. Het plan is dat ze net voor of aan het einde van het jaar opengaan.’’

Quote Ik zie gepensio­neer­den in ons dorp daar wel lekker over het water turen Jeroen Plaisier, Getgripp

Het tweede pand staat met een fysiotherapeut, wellness en fitness in het teken van gezondheid. Dit gebouw wordt ook aangevuld met horecagelegenheden. Ook voor het fitness-deel wordt gemikt op een opening op 1 september. Plaisier: ,,Beide gebouwen zijn al toegankelijk.’’

Plein ook op de schop

Het Waterbusplein zelf is ook volop in ontwikkeling. ,,De gemeente is in gesprek met Portugese stratenmakers over het plein. Er gebeurt veel, maar pas na de bouwvak wordt het plein geopend. Voor de horeca zal het dus geen terrasseizoen meer worden dit jaar, maar de waterpartij die er komt en de bank... Ik zie gepensioneerden in ons dorp daar wel lekker over het water turen.’’ Het plein is naar verwachting begin oktober gereed.

Plaisier: ,,Ik ben trots op dit project. Ook op dat we dit zonder verlies van kwaliteit en in samenwerking met de gemeente voor elkaar krijgen. Het is nu al onambachts mooi, zeg ik zonder anderen tegen de schenen te willen trappen.’’

