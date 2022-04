Ambachtse hondenbezitters betalen op Den Haag na hoogste tarief van Nederland voor hun viervoeter

Hondenbezitters in Hendrik-Ido-Ambacht moeten flink in de buidel tasten voor hun trouwe viervoeter. Dit jaar zijn hondenbezitters voor hun eerste hond meer dan 100 euro kwijt, terwijl steeds meer gemeenten de hondenbelasting afschaffen.

Tien jaar geleden inden nog ruim zeven op de tien gemeenten deze belasting, dit jaar is dat voor eerst het minder dan de helft. Op Den Haag na zijn hondenbezitters in Hendrik-Ido-Ambacht echter het meeste geld kwijt. Ambachters betalen 126,96 euro voor hun eerste hond, bijna twee euro meer dan in 2021 (toen was het bedrag 125,28 euro).

In Sliedrecht betalen hondenbezitters dit jaar 74,16 euro voor hun hond, tegenover 73,08 euro in 2021 (een stijging van 1,5 procent). In Zwijndrecht 70,44 euro, het jaar daarvoor was dit 69,48 euro (een stijging van 1,4 procent) en in Hardinxveld-Giessendam kost het hebben van een een hond dit jaar 74,57 euro, een jaar eerder was dit 73,61 euro (een stijging van 1,3 procent). In Alblasserdam blijven de kosten voor een hond hetzelfde (85,20 euro).

In Dordrecht is de hondenbelasting minder geworden, 48,96 euro tegenover 59,88 euro het jaar ervoor (-18,2 procent). In Molenlanden en Papendrecht wordt geen hondenbelasting geïnd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.