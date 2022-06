Ambachter krijgt straat in Suriname, als eerbetoon voor zijn inspanningen voor de gezondheidszorg

In aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi werd de straat waaraan het Mungra Medisch Centrum ligt, hernoemd van Annastraat naar Dr. Chandrebhan Mahabierstraat. Het is een eerbetoon voor zijn inspanningen voor de gezondheidszorg in het district Nickerie, Mahabiers geboorteregio.

Van 1990 tot 2014 was Mahabier toonaangevend chirurg in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hij was ook toen al zeer actief in internationale betrekkingen in de zorg en lange tijd voorzitter van de buitenlandcommissie van het Albert Schweitzer ziekenhuis: de commissie die afgestoten medische materialen een tweede leven geeft in buitenlandse ziekenhuizen.

Nog steeds erg trots

In Suriname, waar hij jaarlijks meermalen naartoe afreist, is hij tot op de dag van vandaag druk met het coördineren en professionaliseren van de specialistische zorg, het opleiden van medisch specialisten en het werven van fondsen en materialen. In Nederland werd hij voor zijn inspanningen in 2012 door burgemeester Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Het Albert Schweitzer ziekenhuis laat weten nog steeds erg trots op de oud-specialist te zijn.

Volledig scherm Chirurg Chander Mahabier. © Archieffoto

