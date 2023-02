Altena wil snel in gesprek met grondeigenaren over bedrijventerrein Werkendam

Jeugd in Dordrecht moet sportief­ste van het land worden

Dordrecht wil in 2030 tot de tien sportiefste gemeenten van Nederland behoren. Het is één van de ambities in de sportvisie ‘Niemand buitenspel in Dordrecht’, die sportwethouder Marc Merx heeft gepresenteerd. Een visie waar de gemeenteraad én de Dordtse sportclubs nog op mogen schieten.