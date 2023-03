Als patiënt op hulpknop drukt vanuit ziekenhuisbed, wordt nu niet meer íedereen gealarmeerd: ‘Efficiënter’

Dit is waarom én hoe het personeel van het Albert Schweitzer ziekenhuis vandaag actie voerde

Niet eerder hingen er zoveel spandoeken in de centrale hal van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Het personeel voert vandaag actie voor betere arbeidsvoorwaarden. ,,We willen nu maar ook straks genoeg handen aan het bed.’’