Als Marilyn nu naar buiten gaat, de zon schijnt, de lente hangt in de lucht: ‘Dan denk ik: Ik leef!’

,,Ik zit hier op school, op het Da Vinci College. Ik volg de opleiding Verzorgende IG. Dat is één keer per week, elke dinsdag en de rest van de dagen werk ik. Ik werk als leerling verzorgende in Het Spectrum. Dat is een zorginstelling voor ouderen en ze hebben verschillende locaties in Dordrecht. Vorige week ben ik begonnen op de verpleegafdeling in De Sterrenlanden. Het is voor de duur van de opleiding en dat is drie jaar.”