Als het er op aankomt is Dordt een échte Mensenstad

COLUMN Toch vast even fantaseren over een ‘opstelling’?

Een formatiecolumn… ga ik me daaraan wagen op basis van de uitslag van woensdagavond? Ik heb daar wél wat gêne bij, want voel me dan als Hans Kraay jr. die, tot grote ergernis van Johan Derksen, in VI alvast de opstelling van het Nederlands Elftal neerlegt.

17 maart