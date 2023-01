Alleen zaterdag lever je je kerstboom in Dordt nog bij speciaal punt in de buurt in, daarna moet-ie naar HVC

Streep door vuurwerk­spek­ta­kel bij Erasmus­brug, over show in Dordrecht vanavond pas uitsluit­sel

Het is dan wel de warmste jaarwisseling ooit, de weersomstandigheden voor het knalwerk zijn allesbehalve ideaal. De harde wind zorgt ervoor dat de grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam definitief niet doorgaat, maar in Dordrecht hakken ze de knoop pas vanavond door.

31 december