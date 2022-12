Alle luiers - mét inhoud - verzamelen! Dit kinderdagverblijf wil ze een tweede leven geven

Slachtof­fer schietpar­tij in Kinderdijk­se woonvilla overleden

De man die vorige week in zijn hoofd geschoten werd bij een brute roofoverval in een landhuis aan de Puntweg in Kinderdijk is overleden. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen om erachter te komen wát zich precies heeft afgespeeld daar.

