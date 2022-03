Alle hens aan dek om plastic uit Biesbosch te rapen: veel meer prullenbakken en schoonmaakactie

De Biesbosch zucht onder de hoeveelheid plastic afval die door toeristen en rivieren wordt achtergelaten. Met een enorme schoonmaakactie zaterdagochtend is een nieuwe campagne afgetrapt om de vuilnisberg op te ruimen. ,,Lepelaars nestelen in een nest dat voor de helft uit plastic bestaat.’’

Vanaf nu is het een probleem dat niet alleen de boswachters van Staatsbosbeheer moeten oplossen. Ook de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, gemeenten Drimmelen en Altena en het Waterschap Rivierenland staan klaar om op te ruimen, meer vuilnisbakken te plaatsen en bovenal de toeristen te leren om het afval niet in de natuur te gooien. Maar het grootste probleem zijn toch wel de rivieren die, vooral bij hoog water, het plastic op de oevers van de Biesbosch deponeren. Het water stroomt langs braamstruiken die met hun doornen een perfecte plasticval vormen.

Scout Daan Arkenbout (9) uit Raamdonksveer is een van de jonge scouts die zich deze zaterdagochtend melden bij boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer om mee te helpen. ,,Als jullie olietonnen of andere vloeistoffen vinden, dan moet je direct mij roepen’’, waarschuwt Harm. ,,Ook dode vogels niet aanraken’’, voegt hij eraan toe. De scout-leiding Jelle de Vries: ,,En als jullie portemonnees vinden, moeten jullie mij roepen.’’ De sfeer zit er goed in en de jongens gaan er enthousiast voor.

Vijf karren vol plastic

De Biesbosch is zo'n beetje het plastic afvoerputje van Nederland geworden en de meest vervuilde stek van het populaire natuurgebied is de langste doodlopende weg van Nederland. Deze gaat richting het zuiden en eindigt op het punt waar de Nieuwe Merwede en de Amer samenkomen. Het doet boswachter Harm Blom pijn aan de ogen als hij over de lange weg wandelt langs de vorig najaar kort-geklepelde bramenstruiken. Maar veel plastic blijft alsnog in de doorns hangen van de korte takken. ,,Hier hebben we onlangs nog vijf karren vol plastic afval opgehaald’’, vertelt Blom. ,,We zijn dan ook heel blij dat Rijkswaterstaat nu ook containers ter beschikking stelt om het afval in te deponeren.’’

Met zeven partijen is zaterdagochtend de campagne ‘Samen houden we de Biesbosch schoon’ van start gegaan. Er komen extra campagneborden in het natuurgebied, boswachters gaan extra afvaltasjes uitdelen, er komen extra afvalbakken en er staan meer schoonmaakacties op stapel in zowel het voor- als het najaar. Het doel is om de Biesbosch en de rest van de Maasdelta in 2030 plasticvrij te hebben.

Volledig scherm De sfeer zit er goed in en de jongens gaan er enthousiast voor © Cor de Kock

Hele kleine stukjes

Tot het zover is, moet er nog heel wat plastic worden opgespoord. Want het lijkt overzichtelijk: een stofzuigermond in het riet, een aansteker met Duitse tekst tussen de blokken van de kribben en wat plastic slingers in de braamstruiken. Maar wat gedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks) al snel doorheeft is dat het grote probleem zich in heel veel kleine stukjes plastic in het gebied heeft verspreid. ,,Kijk’’, wijst ze met haar prikstok naar twee vierkante meter om haar heen. ,,Ik sta hier nu al tien minuten te rapen en er ligt nog steeds van alles.’’ Roijackers is naar de Biesbosch gekomen met haar chauffeur die overigens ook aan het plastic rapen is geslagen op zijn nette schoenen met gespen. ,,Heeft hij ook wat te doen’’, zegt Roijackers met een knipoog.

De gedeputeerde is dol op de Biesbosch. ,,Maar toen ik hier vroeger voer met mijn vader was het mistig en rustig en stil en vooral: schoon. Nu is het echt heel erg druk met toeristen. Hoewel het een klein groepje is dat het afval niet opruimt, moet het toch meer aandacht krijgen. Staatsbosbeheer was nooit zo van de ‘veel prullenbakken’, maar dat is echt veranderd.’’

Helft lepelaarsnesten van plastic

Staatsbosbeheer schat in dat de helft van het plastic afval in de Biesbosch afkomstig is van toeristen, de andere helf spoelt aan uit de rivieren. ,,Het is schokkend’’, zegt boswachter Blom. ,,In Moerdijk nestelen lepelaars in een nest dat voor de helft van afval is gebouwd.’’ Volgens Blom is het plastic uit de rivieren afkomstig van de binnenvaart en bedrijven langs de rivieren.

Hoewel de zon voorzichtig schijnt is vooral de wind een spelbreker, blijkt als heel wat kleine plastic afval uit de verzamelzakken waait. Vrijwilliger en ‘vuilnisexpert’ Carlos Pinto uit Spijkenisse helpt vandaag, samen met zijn vrouw Sandra met opruimen. De procesoperator bij restafvalverwerkingsbedrijf AVR vat het misschien wel het beste samen. ,,We doen het voor een betere wereld, maar het is een druppel in de gloeiende plaat. Al komt dit kleine plastic spul tenminste niet meer in de zee of bij de vogels terecht.’’

77 procent minder afval

Naast deze groep vrijwilligers aan de Deeneplaatweg is er deze ochtend nog een kleine armada de Biesbosch ingetrokken bewapend met een prikstok. In totaal zijn er vijf groepen onderweg waaronder drie op een boot om het plastic uit het water te vissen vanuit Dordrecht, Drimmelen en Werkendam.

Voor wie de moed volledig in de schoenen is gezakt bij het aanzien van het plastic in de bramenstruiken: er is hoop voor de toekomst. Rijkswaterstaat deed de afgelopen jaren meerdere pilots om te zien hoe het zwerfafval op rivierstranden verminderd kan worden. Volgens Rijkswaterstaat zijn er positieve resultaten en is de vervuiling op sommige plaatsen met 77 procent verminderd.

Scoutwet

Hier op de ‘hotspot’ van het plastic in de Biesbosch is dat nog toekomstmuziek. Terwijl een vrijwilliger met een bos prikkeldraad en een in ontbinding verkerende schuimrubberen zitting van een plezierbootje sjouwt, wandelt de 9-jarige Daan Arkenbout met z’n prikker en plastic afvalzakdoor het riet. Terwijl scoutleidster Lydia van Bree het plastic letterlijk uit de grond moet trekken staat Daan eventjes om zich heen te kijken. ,,Moet je zien hoe mooi ons uitzicht is’’, wijst hij over de Amer waar schuimkoppen op de golven staan. ,,Het staat in onze wet dat we de natuur schoonhouden’’, vertelt hij met enig ongeloof over hoe al dit plastic hier ooit kon komen. En een portemonnee? Nee, die hebben ze nog niet gevonden.

Volledig scherm De Biesbosch wordt overspoeld met plastic door rivieren en toeristen. © Gijs Kool

