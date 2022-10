Alexandra studeerde af als fysiotherapeut, maar volgde toch haar hart: ‘Mijn ouders zagen geen toekomst in beauty’

Hoewel ze het liefst meteen een opleiding had gedaan als schoonheidsspecialiste, luisterde ze toch naar de raad van haar ouders. ,,Ik heb al van kleins af aan iets in de beauty willen doen, maar mijn ouders zagen daar geen toekomst in. Daarom heb ik op de universiteit fysiotherapie gestudeerd. Dit paste op zich ook wel bij mij, omdat ik ervan houd om mensen te helpen. Toch bleef mijn voorkeur uitgaan naar beauty en heb ik na mijn studie een opleiding gevolgd in Roemenië tot PMU-artist. Ik ben opgeleid door in totaal zeventien verschillende leraren.”

In de tussentijd leerde ze de liefde van haar leven kennen, die wel erg ver bij haar vandaan woonde. ,,Hij komt uit Zeeland en drie jaar geleden ben ik naar Nederland verhuisd. We woonden in Middelburg. Daar werkte ik vanuit huis, maar dat was niet wat ik wilde. In het centrum van Middelburg kon ik geen geschikt pand vinden. Die stad vond ik ook niet zo fijn, ik heb altijd in een grote stad gewoond. Eerst in Boekarest en ook een paar jaar in New York. Dan is Middelburg wel een grote overgang.”

Quote Dordrecht is een mooie oude stad en we wonen nu boven de winkel, dus middenin het centrum Alexandra Rusoiu

Compromis

Met haar partner tot een compromis gekomen, verhuisde het stel ruim een jaar geleden naar Dordrecht. ,,Dordrecht is een mooie oude stad en we wonen nu boven de winkel, dus middenin het centrum. We hebben elf maanden geleden een kindje gekregen en daarvoor is het wel lekker om in een niet al te grote stad te wonen. Vanaf hier zit je snel in Rotterdam, dus ik vind het de perfecte positie.”

Het pand aan de Voorstraat heeft ze helemaal naar haar eigen wensen aangepast. ,,Mijn man en vader hebben alles verbouwd en het is helemaal geworden zoals ik het wilde. Ik had iets in mijn hoofd voor de muur in de winkel, maar er was hier geen bedrijf die dit kon maken. Uiteindelijk heb ik een bedrijf in Roemenië gevonden die het design wel heeft kunnen maken”, vertelt Alexandra over de muur waarop alle beautyproducten zijn uitgestald. ,,Naast het aanbrengen van semi-permanente make-up, voor wenkbrauwen, lippen en ogen, verkoop ik als enige in Nederland producten van het Koreaanse merk Dr. Hedison.”

Quote Het is lastig om een onderne­ming te beginnen als je zelf nog niet zo’n groot netwerk hebt Alexandra Rusoiu

Geen ideale start

Als beginnend ondernemer in een onbekende stad en zelfs in een nog vrij onbekend land, loopt Alexandra wel tegen wat barrières aan. ,,Het is lastig om een onderneming te beginnen als je zelf nog niet zo’n groot netwerk hebt. Ook hebben de lockdowns niet meegeholpen om al een naam en groot klantenbestand op te bouwen. Daarbij heb ik ook nog een paar weken thuis gezeten tijdens mijn zwangerschapsverlof. Niet de ideale start van je bedrijf, maar toch ben ik heel dankbaar wat het me allemaal al heeft gebracht. En voor alle vaste die ik toch al heb. Hun positieve verhalen helpen me elke keer weer aan nieuwe klanten en ik hoop dat nu het balletje echt gaat rollen.”

Haar klanten blij en tevreden de deur uit zien lopen, dat is waar Alexandra het allemaal voor doet. ,,Het leuke aan dit werk is dat je mensen helpt naar een betere versie van zichzelf. Door de semi-permanente make-up geef je het gezicht een frisse, natuurlijke lift. Het scheelt ’s ochtends ook veel tijd. Alleen nog even een crème op en je kunt zo de deur uit.”

Meer informatie over de behandelingen die Alexandra geeft is te vinden op www.ayba.nl

