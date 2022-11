Alex R. in Alblasserdam gearresteerd door politie: ‘Zijn meer aanhoudingen verricht’

De Alblasserdamse zakenman Alex R. is zaterdag aangehouden in zijn woning. De Alblasserdammer was vorig jaar in het nieuws omdat hij doelwit was van een vergisontvoering. Ook zijn Zeeuwse zakenpartner is opgepakt. De politie bevestigt dat er meerdere aanhoudingen zijn verricht.