Alex R. blijft langer vastzitten, net als zakenpartner en diens zoon: ‘Onderzoek gaat onverminderd door’

Zakenman Alex R. kwam twee jaar geleden in het nieuws nadat per ongeluk de verkeerde man werd ontvoerd in Noord-Holland. Alex R. en zijn naasten ontvingen kort na de spraakmakende vergisontvoering dreigbrieven, waarmee ze zelf naar de politie gingen. Iets later werden er explosieven geplaatst bij hun woningen. Eén daarvan ging ook daadwerkelijk af. Een ander huis werd beschoten.