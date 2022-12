Alblasserdammer (77) 60 dagen langer vast voor dodelijk schietincident in Kinderdijkse villa

Honderden kerstman­nen rennen in Dordtse binnenstad zo'n 20.000 euro bij elkaar

Ongeveer vijfhonderd kerstmannen stonden vrijdagavond klaar voor het startschot voor de alweer negende Santa Run, die begon op het Stadhuisplein in Dordrecht. Met de deelname van de kerstmannen én het sponsorgeld is er in totaal bijna 20.000 euro verzameld voor verschillende goede doelen.

16 december