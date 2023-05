Alblasserdam wil vooruit met bouw van miljoenenvilla's naast Park Huis om ‘woningnood te lenigen’

Kritiek op bouw trafostati­on tussen woningen zwelt aan: ‘Treurig dat veiligheid nooit goed is onderzocht’

Bij de bouw van het omstreden trafostation voor de elektrische waterbussen in Papendrecht heeft de gemeente meer steken laten vallen dan ze tot nog toe wilde doen geloven. Dat blijkt uit een uitspraak van de regionale bezwaarschiftencommissie Drechtsteden, waartoe een van de bewoners zich had gewend. ,,Dit is de eerste stap dat dit trafostation hier wordt weggehaald.’’