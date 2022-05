Alblasserdam staat stil bij scooterdrama en schietpartij: kijk hier mee naar herdenking

met video Yvonne vangt hondje van eigenares­se zorgboerde­rij Alblasser­dam op: ‘Ze trekt zich de schietpar­tij enorm aan’

Voor Yvonne Verschoor staat de tijd even stil. Deze vriendin van eigenaresse Leonie komt bijna dagelijks op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en kan een dag na de afschuwelijke schietpartij met twee doden en twee ernstig gewonden nauwelijks bevatten wat er is gebeurd. ,,Het is niet normaal. Je moet door, maar hoe?’’

7 mei