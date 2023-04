Alblasserdam springt in de bres voor grote evenementen

Van de paarden­markt tot de wielerron­de: Patrick en Robin maken een ‘moodfilm’ over Alblasser­dam

Nog een paar weken en dan moet-ie af zijn, de moodfilm over Alblasserdam. Het is een bedenksel van dorpsgenoten Patrick Visser en Robin Lommerde. ,,We vinden het hartstikke mooi om onze leefomgeving op een compleet andere manier te laten zien.’’