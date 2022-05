Alblasserdam maakt namen van alle wethouders bekend

Jongen (17) slachtof­fer van brute straatroof met mes langs spoor in Dordrecht

Een 17-jarige jongen is in de avond van vrijdag 22 april beroofd onder bedreiging van een mes. De jongen fietste op dat moment naar huis na een bezoek aan zijn vriendin in de wijk Stadspolders in Dordrecht. De politie is op zoek naar tips: camerabeelden en getuigen.

13 mei