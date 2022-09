Alblasserdam krijgt straks sneller en stabieler internet, want er komt glasvezel

Het ziet er naar uit dat twee partijen glasvezel gaan uitrollen binnen de gemeente Alblasserdam. Wanneer dat precies begint, is onduidelijk. De partijen die glasvezel gaan uitrollen, zijn netwerkbeheerders, geen providers. ,,Er worden open netwerken uitgerold, dus in principe mag elke provider zijn diensten aanbieden over het netwerk”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Glasvezel wordt gefaseerd aangelegd. Als een wijk aan de beurt is, wordt er gecommuniceerd over het proces en de werkzaamheden in de wijk. Ook komen er bijeenkomsten waar bewoners vragen kunnen stellen.