Alblasserdam heeft het financieel op orde, maar vreest 2026 en 2027

Alblasser­dam grijpt zeven miljoen uit spaarpot om lasten niet te verhogen

Een greep van zeven miljoen euro uit de gemeentelijke spaarpot. Dat geld hebben burgemeester en wethouders van Alblasserdam er voor over om de lasten van haar inwoners niet al te hard op te laten lopen. Daarnaast willen ze ook nog bezuinigen. Wethouder Peter Verheij: ,,Maar als we geen geld uit de reserves halen, moeten we zo veel snijden dat we de sociale structuur of belangrijke voorzieningen afbreken.’’