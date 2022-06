Alblasserdam grijpt naast busstation, overstap Meerkerk wordt veiliger

Toen jaren geleden bekend werd dat Qbuzz voortaan het busvervoer in de regio zou verzorgen, kondigde de provincie daarbij ook aan dat aan de Grote Beer in Alblasserdam, bij de carpoolplaats, een groot busstation in te richten, als centraal op- en overstappunt voor de westelijke Alblasserwaard. Sindsdien bleef het echter stil.

De provincie meldt nu dat het idee niet meer past bij de manier waarop Qbuzz tegen de buslijnen in de regio aankijkt. Sterker nog: ,,Voor veel passagiers zou een busstation daar betekenen dat ze om moeten reizen.’’ De provincie wil nog wel kijken of de bestaande haltes wat comfortabeler uitgevoerd kunnen worden.

Domper voor Alblasserdam

Het bericht is een domper voor de gemeente Alblasserdam, die had gehoopt dat een nieuw busstation de aanzet zou zijn tot betere verbindingen in het dorp en naar Kinderdijk, om zo de verkeersproblemen op de paar toegangswegen en het dijklint. ,,We betreuren deze ontwikkeling en beraden ons nog op een reactie’’, vertelt wethouder Freek de Gier: ,,We willen met de provincie naar constructieve oplossingen zoeken.’’