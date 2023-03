Albert Schweitzer ziekenhuis neemt afscheid van heel veel Covid-maatregelen

Ook de speciale vraag- en antwoordsectie over corona op de website van het ziekenhuis is niet meer te bekijken. In de zorg blijven echter nog wel een aantal ‘spelregels’ van kracht. Zo blijft het isoleren van Covid-patiënten of patiënten van wie vermoed wordt dat ze het virus onder de leden hebben van kracht. Het afschalen of geheel opheffen van deze maatregelen gebeurt pas als de minister van Volksgezondheid dat aangeeft. De regels voor met corona besmet personeel blijven voorlopig zoals ze al enige tijd zijn.