Albert Schweitzer ziekenhuis is covid-crisis nog lang niet te boven

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is inmiddels te overzien: dat zijn er nog maar negen, waarvan er twee op de intensive care liggen. Daarnaast hakt de griep er echter stevig in. Het ziekenhuis, dat naast het hospitaal in Dordrecht dependances in Zwijndrecht en Sliedrecht heeft, noteert liefst dertien influenzapatiënten. Net als corona-patiënten worden die allemaal in isolement verpleegd. ,,Dat geeft nieuwe krapte’’, aldus Van der Meer.