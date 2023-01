Albert Schweitzer ziekenhuis concludeert na onderzoek: ‘Thuismonitoring coronapatiënten was goed en veilig’

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE Rick Hoogendorp tegen ‘oude liefde’: ‘ADO was en is mijn club, maar prioritei­ten liggen nu bij FC Dordrecht’

Rick Hoogendorp is sinds deze zomer terug aan de Krommedijk. De voormalige goalgetter, die 32 doelpunten in 65 duels voor Dordrecht’90 maakte, is bij FC Dordrecht assistent van hoofdtrainer Michele Santoni en trainer van de beloften. Vrijdagavond is het weerzien met ADO Den Haag, de club waar hij in 2022 nog werkzaam was.

6 januari