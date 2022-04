Al vier maanden geen bus meer, maar wel een fonkelnieuwe busbaan: ‘Op zijn minst heel bijzonder’

Qbuzz zet mes in dienstrege­ling, maar verhoogt her en der ook frequentie van drukke buslijnen

Vervoerder Qbuzz zet het mes in een aantal buslijnen voor Dordrecht, Molenlanden en Gorinchem, maar breidt her en der ook uit. Zo is er een uitbreiding van de snelbuzz en de snelle R-net bussen. Verder gaan enkele overvolle Dordtse stadsbussen vaker rijden. Vooral in Molenlanden worden busverbindingen geschrapt. De (gratis) bestelBuzz moet daar het openbaar vervoer in stand houden.

23 november