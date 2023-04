Afvalverwerker HVC gaat steeds schoner en stiller afval inzamelen in Dordrecht

HVC heeft een nieuwe stap gezet in het verduurzamen van het wagenpark. Naast de afvalenergiecentrale in Dordrecht is vrijdag een laadplein voor elektrische vuilniswagens geopend. De wethouders Rik van der Linden en Tanja de Jonge juichen het toe, want zo verloopt de afvalinzameling in de stad met minder schadelijke uitstoot en geluidshinder.