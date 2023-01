Afschaffing ‘fietskaart’ maakt MerwedeLingelijn weer aantrekkelijk? Wat vind jij?

Kapper Johan zit al 40 jaar met zijn zaak in Dordrecht: ‘School vond ik verschrik­ke­lijk, ik wilde wat anders’

School? Dat was niks voor Johan. Hij wilde stoppen, maar moest wel een plan hebben om dat aan zijn ouders te verkopen. Kapper, dat moest het worden. Inmiddels zijn we 40 jaar verder en heeft Johan van Eijk (61) zijn kapperszaak in Dordrecht nog steeds. Spijt? ,,Er is geen dag waarop ik geen zin heb.’’

