Afgemeerde Boskalis-schepen gaan over op groene stroom; jaarlijks 1,6 kiloton minder CO₂-uitstoot

Het Hollandsch Diep moet veiliger, aldus Moerdijk: ‘We maken ons grote zorgen’

MOERDIJK - Het is niet veilig op het Hollandsch Diep. Dat vindt de gemeente Moerdijk die opnieuw haar grote zorgen heeft geuit in Den Haag. De oplossing? Er moet snel een zogenaamde walradar komen om de drukke scheepvaart beter te begeleiden. ,,Dit is keihard nodig.”

26 juni