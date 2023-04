Afgelopen vijf jaar minder aangiftes winkeldiefstal in Hendrik-Ido-Ambacht

Nabestaan­den van zorgboerde­rij-moor­den staan maandag eindelijk oog in oog met schutter John S.

De rechtbank in Dordrecht barst maandag uit haar voegen. Dan begint de inhoudelijk behandeling van het grote proces tegen John S. (39) die verdacht wordt van twee moorden op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, één in Vlissingen en nog twee pogingen tot moord. Liefst 21 betrokkenen wenden deze week het woord tot de verdachte, die voor het eerst zijn gezicht laat zien in de rechtbank.