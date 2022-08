Ad, Rens en Klaas zetten alle zeilen bij om in kurkdroge zomer voetbalveld speelklaar te krijgen: ‘We zijn aan de winnende hand’

Rens van der Kooi staat voor de kantine van voetbalvereniging De Zwerver in Kinderdijk. Het is, zo ongeveer voor het eerst deze zomer, een vochtige ochtend. Waar het al weken normaal is dat de zon al van ’s morgens vroeg af vrij spel heeft en regen in de verste verte niet te bekennen is, voelt het nu klam aan. Van der Kooi kijkt over het hoofdveld van zijn cluppie, terwijl de vrijwilliger van de Kinderdijkse club tevreden aan zijn shag lurkt: ,,Eindelijk heeft het een keer geregend.’’