Ad Plaizier krijgt na koninklijk lintje ook Zwijndrechtse onderscheiding

Witte schapen­vacht­jes gaan moeiteloos over in het al even witte landschap: eerste vorst is een feit

Ze gingen moeiteloos over in het landschap zondagmorgen: de witte - en warme - vachtjes van deze schapen die stonden te grazen bij Streefkerk. De eerste matige vorst van het jaar zorgde voor witte weilanden in de polder.

20 november