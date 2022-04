Achter ieder doopjurkje schuilt een verhaal: ‘Ook die van burgemeester Kolff hangt ertussen’

Gehaakt, gebreid of gemaakt uit de sleep van een bruidsjurk: vijftig doopjurken zijn tussen Pasen en Pinksteren te bewonderen in het Huis bij de Bron in de Dordtse wijk Stadspolders. ,,Een doopjurk doe je niet zomaar weg, zo’n jurk gaat generaties lang mee”, vertelt predikant Erik Schipper. En dat blijkt, het oudste exemplaar komt uit 1888 en is daarmee 134 jaar oud. ,,Deze doopjurk komt van familie De Bruin; Hein de Bruin is hier in 1950 in gedoopt. Het jurkje komt uit Frankrijk, zijn Franse grootmoeder is hier ook in gedoopt”, vertelt ouderling Hanneke van der Haar, die samen met Esther Brussen de tentoonstelling coördineert.