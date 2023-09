Acht miljoen datapuntjes en twee weken werk, zo maken Hardinxveldse bedrijven een olympisch veer

Nooit wilde Wouter Kolff burgemees­ter worden, maar toen kwam dat ene telefoon­tje: ‘Ik doe het gewoon, dacht ik’

Wouter Kolff gaat deze week zijn tweede termijn in als burgemeester van Dordrecht. Als nakomertje in het gezin Kolff, zijn jongste broer was ruim zeven jaar ouder, was hij veel op zichzelf aangewezen. Hij kon prima leren zonder echt uit te blinken en ging na zijn studie rechten aan de slag als kandidaat-notaris. Tót in 2010 dat ene telefoontje kwam: of hij er iets voor voelde om wethouder te worden. Vanaf dat moment werd alles anders. ,,Nooit had ik het overwogen. Maar ik dacht: ik doe het gewoon’.’’