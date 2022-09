Aannemer is failliet, en dus blijft deze Sliedrechtse straat zitten met een enorme kuil

Nieuwe huizen in Sliedrecht geen probleem: ‘Als mensen maar niet te veel groenten uit eigen tuin eten’

De bouw van een nieuwe woonwijk in het zwaar met PFAS verontreinigde Sliedrecht is volgens de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) geen enkel probleem, als de bewoners maar niet te veel groenten uit eigen tuin eten. Onzin, vindt emeritus-hoogleraar milieuchemie Jacob de Boer: ,,In België vinden ze dat je dezelfde grond van onderen en van boven moet afdekken.’’

14 september