Aanneemcombinatie De Groene Waarden mag de laatste 7 kilometer van de A27 verbreden

COLUMN Nu even geen puntjes voor de bühne scoren…

Als columnist - en ik doe dit werk nu alweer bijna 13 jaar - probeer ik over het algemeen niet ál te primair te reageren als ik in mijn krant lees over een plan, een idee of een initiatief. Het wordt dan snel meehuilen met de wolven in het grote Facebook-bos en voor je het weet ben je de zoveelste ‘schreeuwert langs de zijlijn’ van wie men op den duur denkt: ,,Laat ‘m maar even uitrazen… hij is verder niet gevaarlijk.’’