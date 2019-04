A16 richting Dordrecht tot 12.00 uur dicht vanwege ernstig ongeluk

Max weet nu dat hij niet de enige op de wereld is met een zus met downsyn­droom

14 april Als je grote zus downsyndroom heeft, is dat niet altijd even makkelijk. Als je er dan ook niet echt over kunt praten, wordt het soms lastig. Max de Ruijter (11) volgde de cursus Just 4 Me in Papendrecht, en kan nu wél onder woorden brengen hoe hij in zijn vel zit en durft het ook gerust te zeggen als hij even een momentje voor zichzelf nodig heeft.