A15 is weer glasvrij nadat vrachtwagen lading kozijnen verloor

Hoe een Friese date op Snapchat uitmondde in valstrik bij Dordts hotel

Voor een 26-jarige man uit Friesland leek het zo mooi. Op Snapchat leerde hij de 20-jarige Kitty007 uit Leeuwarden kennen en enkele dagen later spraken ze af. Na een dagje winkelen in Dordrecht zouden ze ‘chillen’ in een hotelkamer. Toen het duo in de buurt van het Van der Valk hotel uitstapte bij de bushalte, volgde voor de man een allesbehalve happy end. Hij werd doelwit van een gewapende straatroof. Een valstrik, maar van wie allemaal?

