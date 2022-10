5D-app waarmee je je in Dordrecht in 1650 waant is regelrechte hit: ‘Ons platform wordt steeds groter’

COLUMN Kom morgen kijken in Hof van Nederland

U kunt er nog naartoe morgen. De entree is gratis en ik kan het u van harte aanbevelen. Waarover ik het heb? Over de tentoonstelling ‘Dordtenaren in Rampspoed’, die deze ochtend (zaterdag dus) in het museum Hof van Nederland door burgemeester Kolff geopend wordt.

14 oktober