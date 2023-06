236 oldtimers van Ad Palmen nu officieel geveild, dit is wat er opvalt aan de opbrengsten

Gratis tenten voor daklozen die niet de nachtop­vang in willen: ‘Wordt toegestaan, maar onder goede afspraken’

Het Leger Des Heils is een proef gestart met het uitdelen van gratis tenten aan daklozen die geen gebruik van de nachtopvang willen maken. De tenten liggen ook al in Dordrecht. Het klinkt misschien gek, want daklozen stimuleren om buiten - eigenlijk illegaal - in een tent te kamperen: dat is toch niet de bedoeling? Toch zit daar een reden achter.