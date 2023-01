2023 belooft wederom een mooi historiejaar te worden, maar... eerst even terugblikken

Versierin­gen van winkel op Damplein vliegen in brand door vuurwerk

Op winkelcentrum Damplein in Dordrecht moesten de kerstversieringen van een van de winkels, Bloemisterij 't Kroontje, even snel van het pand worden gehaald. Door vuurwerk vloog de versiering in de brand. De brandweer en politie zorgden ervoor dat het vuur werd gedoofd.

