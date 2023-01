16 automobilisten in anderhalf uur tijd op de bon in Alblasserdam

Het bizarre jaar van Maria, die in februari vluchtte uit Oekraïne en nu in Nederland een eigen plek heeft

Van de een op andere dag je leven kwijt zijn. Onvoorstelbaar? Voor Maria (30) en haar twee kleine kinderen de harde werkelijkheid. Zij namen begin dit jaar de moeilijkste beslissing die ze ooit moesten nemen. Vluchtten weg voor de bommen in hun thuisland Oekraïne, lieten hun vader en man achter én verhuisden zes keer in korte tijd. Nu vinden ze rust in het land dat hen zo dierbaar is geworden: Nederland. En proberen ze uit de puinhoop van hun oude leven een nieuw bestaan op te bouwen. ,,Maar hoe doe je dat als thuis zoveel mensen lijden?”

1 januari