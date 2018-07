Weer massaal de straat op voor Pokémon Go? Spel maakt comeback

Bijna twee jaar geleden kwam de app Pokémon Go uit en het was gelijk een doorslaand succes. Binnen een week werd het spel, waarbij met de telefoon kan worden gezocht naar virtuele figuren (Pokémon), gespeeld door ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders. Hiermee werd het de succesvolste lancering ooit. De omzet zou na twee jaar tijd in totaal 1,8 miljard dollar zijn.

Dit enorme succes was echter van korte duur: slechts negen dagen na de lancering was de app al over zijn hoogtepunt heen, volgens Forbes Magazine. Het aantal gebruikers zakte daarna gestaag. Tenminste, tot een paar maanden geleden. Analistenbureau SuperData deed onderzoek naar de app, en publiceerde dat 'Pokémon Go in mei 2018 174 procent meer omzet had dan in mei 2017. Het aantal actieve spelers is sinds de piek in juli 2016 niet meer zo hoog geweest als nu'.