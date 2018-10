Webwinkel blijft slecht toegankelijk voor slechtzienden en blinden

Het college heeft onderzocht in hoeverre websites van energiebedrijven, reisorganisaties en webwinkels voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Uit het rapport blijkt dat niet één website in de test aan alle criteria voldoet. Dit betekent dat er ruim twee miljoen mensen met een beperking in Nederland zijn die niet of onvoldoende zelfstandig gebruik kunnen maken van de onderzochte websites, is de conclusie.



De Oogvereniging herkent zich in de slotsom van het College. ,,Voor blinden en slechtzienden is het lastig om online te winkelen, terwijl het online winkelen in eerste instantie is ontwikkeld om het mensen makkelijker te maken'', legt Bart Borsje van de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland uit. ,,Het winkelen in de schappen van een winkel is al lastig voor deze doelgroep en het winkelen op een site zou juist veel voordelen kunnen hebben.''

Problemen

De meest voorkomende problemen die zijn gevonden tijdens het onderzoek zijn de wijze waarop iets geregeld kan worden op een website, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling, het aanvragen van een abonnement of boeken van een reis.



Als dit niet goed geregeld is, wordt iemand met beperkt zicht afhankelijk van anderen, zoals een partner. ,,Dat is een kwalijke zaak'', aldus Borsje. Ook Dick Houtzager van het College voor de rechten van Mens benadrukt dat mensen door het toegenomen gebruik van internet in hun dagelijks leven steeds meer afhankelijk zijn van websites. ,,Als die niet toegankelijk zijn, staan mensen met een beperking op een achterstand'', aldus het collegelid. Het Collega wijt de beperkte toegankelijkheid vooral aan een gebrek aan gevoel van urgentie bij de webwinkeliers.



Een goed toegankelijke website moet onder meer te gebruiken zijn door mensen die kleurenblind zijn, mensen die een brailleleesregel, vergrotingsapparatuur of spraaksoftware gebruiken. Wel zegt Borsje dat het kopen van kleding via een website lastig kan zijn. ,,Een website met spraakfunctie of afbeeldingsbeschrijving kan wel vertellen dat er een jurk zichtbaar is, maar of dit daadwerkelijk iets is voor iemand is, blijft op basis van een beschrijving lastig'', legt hij uit. ,,Maar een haardroger of een wasmachine zijn bijvoorbeeld qua functionaliteiten wel goed te beschrijven.''

Quote Ze bereiken zo veel meer klanten en ook wordt het bedrijf veel beter gevonden op Google wanneer het toeganke­lijk is gemaakt voor deze doelgroep Wijnand Jongen, Directeur van Thuiswinkel.org

Kans

Volledig scherm Iemand met een visuele handicap gebruikt een brailletoetsenbord © Thinkstock Volgens Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org stond het toegankelijk maken van websites de afgelopen jaren in belangrijke mate bij bedrijven niet op het prioriteitenlijstje door wijzigingen in privacywetgeving die leidde tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). ,,Nu is er misschien meer ruimte en budget beschikbaar om daar de aankomende periode mee aan te slag te gaan'', legt hij uit.



Aan andere kant zou het bij bedrijven ook in zekere mate aan onkunde liggen, aldus de directeur van Thuiswinkel.org. ,,Ook kost het aanpassen van een website geld. Maar aangezien de meeste ondernemers elke twee tot drie jaar hun website verbouwen, zou het juist een mooie manier zijn om de site toegankelijk te maken.''



Volgens de Oogvereniging en Thuiswinkel.org kunnen bedrijven het ook juist als een kans zien om hun website toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. ,,Ze bereiken zo veel meer klanten en ook wordt het bedrijf veel beter gevonden op Google wanneer het toegankelijk is gemaakt voor deze doelgroep'', aldus Jongen.

VN-verdrag