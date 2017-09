'Waarom Twitter? Waarom?'

Het gros van de twitteraars vindt het onzin, hoewel Twitter aangeeft dat sommige gebruikers moeite hebben om hun boodschap in 140 tekens te stoppen.



Belangrijke woorden worden geschrapt of twitteraars besluiten hun boodschap maar niet te plaatsen. De problemen ontstaan vooral in landen waar letters één teken kosten. In bijvoorbeeld Japans, Chinees of Koreaans staat één twitterteken vaak voor een lettergreep of zelfs een heel woord.



Ook zou het zijn om het aandeel op te krikken. Jaap van Zessen, social media-analist bij het AD denkt dat de tekens niet het grootste probleem - het verschillende taalgebruik - op Twitter oplost.

Opkrikken

Het afgelopen kwartaal slaagde Twitter niet het aantal gebruikers op te krikken. Jaap van Zessen: ,,Het bedrijf moet innoveren om winst te gaan maken, want de cijfers zijn niet goed. De keuze voor 280 tekens hangt al langer in de lucht, maar het lost bijvoorbeeld niet het probleem op dat mensen in verschillende talen willen twitteren.''



De verandering werd vorig jaar al aangekondigd, maar Twitter is gisteren op kleine schaal begonnen met testen. Omdat Japanse, Koreaanse en Chinese tweets geen ruimtegebrek hebben, krijgen zij geen 280 tekens.

Talen

Van Zessen vindt het geen oplossing die meertalige mensen helpt. ,,Op Facebook kun je een bericht alleen aan Spaanstaligen laten zien, bijvoorbeeld. Op Twitter kun je straks wel een tweet in het Nederlands en in het Spaans plaatsen, maar dan leest alsnog iedereen mee.''