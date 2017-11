Twitteraccount Trump even uit de lucht door menselijke fout

Wereldwijd draadloze verbindingen af te luisteren door wifi-lek

16 oktober Onderzoekers van de Universiteit Leuven hebben vandaag een lek in de veelgebruikte WPA2-versleuteling van wifi-netwerken aangetoond. De ontdekking van de onderzoekers toont aan dat communicatie via wifi-netwerken niet veilig is. Dat is opmerkelijk, want tot nu toe werd aangenomen dat dit type beveiliging juist zeer veilig was. Een definitieve oplossing van het lek moet nu van fabrikanten van computers, mobieltjes en routers komen.